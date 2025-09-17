Эстония начнет с октября продавать брошенные у границы с РФ машины

Департамент транспорта Эстонии с октября начнет продавать оставленные на пограничном пункте бесхозные автомобили. Об этом сообщает портал государственной телерадиокомпании ERR. Речь идет о машинах на бесплатной неохраняемой стоянке у КПП «Койдула» на границе Эстонии и Псковской области.

С парковки автомобили начали перемещать в охраняемое место. Это касается машин, которые стоят сверх разрешенного времени - более 72 часов. Машины перевезут на платную парковку в 44 км от границы. Владельцы, которые не объявятся в течение нескольких месяцев, могут совсем лишиться своих автомобилей.

Стоимость перемещения составляет 152 евро, хранения - 21 евро за первый день и 4,25 евро/день далее. Общая стоимость хранения за месяц - 237 евро плюс НДС.

Если владелец не заберет автомобиль в течение 30 дней, ему отправят предупреждение. Если автомобиль не заберут в течение месяца после предупреждения, его выставят на аукцион.

Весной департамент начал уведомлять владельцев о нарушении правил парковки. Уведомления отправили в несколько стран, но ответ прислал только один владелец.

Эстония прекратила пропуск российских авто через границу 13 сентября 2023 года.