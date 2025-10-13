Французская оппозиция готова объявить вотум недоверия кабмину Лекорню

Французская правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» готова внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительству уже сегодня. Об этом она написала в соцсети Х.

«Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия», - написал Ле Пен.

В своем заявлении она призвала президента Франции Эммануэля Макрона как можно скорее распустить национальное собрание, чтобы французы смогли избрать новое большинство под лидерством представителя «Национального объединения». Таким кандидатом может стал Жордан Барделла, возглавивший партию после обвинительного приговора Марин Ле Пен. Накануне вечером Елисейский дворец объявил новый состав кабинета министров. Около половины чиновников в нем сохранили свои портфели, включая глав Минюста и Минфина. Во главе нового кабинета встал Себастьян Лекорню, который около недели назад подал прошение об отставке. Макрон поручил ему сформировать новый состав правительства.

Лекорню уже вошел в историю, проведя в кресле французского премьера 27 дней. После повторного назначения он пообещал сформировать «более свободное» правительство, независящее от политических партий. Франция переживает небывалый политический кризис. С момента переизбрания Макрона на новый срок в 2022 году сменилось уже пять глав кабмина.