За сутки на Камчатке зафиксировали семь афтершоков

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах почувствовали один подземный толчок. Об этом сообщает Life со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло семь афтершоков», - сообщается в материале.

Уточняется, что их магнитуда составила от 3,5 до 4,8. Кроме того, в материале говорится, что в населенных пунктах подземный толчок ощущался один раз. Его сила оценивается до трех баллов.

Помимо этого сообщалось, что вчера очередной пепловый выброс произошел на вулкане Ключевском. Высота выброса составила до семи километров над уровнем моря. Ученые заявили, что активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

Повышенная вулканическая активность фиксировалась на Камчатке и на прошлой неделе. На полуострове ведут наблюдение за вулканами, поскольку их активность усилилась после крупного землетрясения, произошедшего в июле. Специалисты отмечают подъем вулканической деятельности на Безымянном, Шивелуче, Ключевском, Карымском, Камбальном и Крашенинникове. Министерство чрезвычайных ситуаций настоятельно советует жителям и гостям региона держаться подальше от вулканов.