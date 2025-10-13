Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО Российской академии наук. Заявление было сделано в официальном Telegram-канале группы.

Сообщается что выброс произошел в 09.30 по камчатскому времени (в 00.30 по московскому). При этом, по словам вулканологов, эксплозии подняли пепел вулкана на семь километров над уровнем моря.

Шлейф пепла, как сообщают ученые, протянулся на тридцать три километра в юго-западном направлении от Ключевского. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код «оранжевый». В KVERT заявили, что активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов, он расположен в тридцати километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он является одним из наиболее активных вулканов Евразии.

В августе сообщалось об окончании активной фазы извержения Ключевского. Она длилась несколько недель. Мощное извержение началось 31 июля после сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке. Вулкан выбрасывал пепел на высоту от пяти до двенадцати километров. Тогда в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа зафиксировали пеплопад.