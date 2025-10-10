МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семь афтершоков магнитудой до 5,8 произошли на Камчатке

В регионе продолжается повышенная вулканическая активность.
Дима Иванов 2025-10-10 03:30:22
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

У берегов Камчатки за минувшие сутки зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 5,8, в населенных пунктах толчки ощущали дважды, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство указало, что за отчетный период произошли толчки силой от 4,5 до 5,8 балла.

В предыдущие сутки произошли 16 афтершоков магнитудой до 5,0, но ни один из них не был ощущался в населенных пунктах.

На полуострове ведут наблюдение за вулканами, поскольку их активность усилилась после крупного землетрясения 30 июля. Специалисты отмечают подъем вулканической деятельности на Безымянном, Шивелуче, Ключевском, Карымском, Камбальном и Крашенинникове. МЧС настоятельно советует жителям и посетителям региона держаться подальше от вулканов.

30 июля на Камчатке случилось мощнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ежедневно регистрируют афтершоки, большинство из которых не ощущаются. Сейсмологи оценивают нынешнюю сейсмичность как крайне высокую.

#в стране и мире #Камчатский край #МЧС #Камчатка #землетрясение #вулканы
