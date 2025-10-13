ООН впервые с марта смогла доставить в Газу предметы первой необходимости

Впервые с марта этого года в сектор Газа смогли доставить лекарства, свежие продукты, палатки и предметы первой необходимости. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Впервые с марта в сектор попал бытовой газ. В течение дня в Газу также прибыли новые палатки для перемещенных семей, замороженное мясо, свежие фрукты, мука и лекарства. ООН и наши партнеры раздали сотни тысяч горячих обедов и наборов хлеба - как на юге, так и на севере», - сообщило управление в коммюнике.

Благодаря ослаблению ограничений, представители гуманитарных миссий смогли оказать помощь перемещенным семьям в районах, подверженных наводнениям. Кроме того, специалисты проверили ключевые дороги на предмет неразорвавшихся боеприпасов для безопасной доставки гумпомощи. К слову, ее объем удалось довести до 190 тысяч тонн. Это не только продукты и лекарства, но еще и материалы и инструменты для строительства жилья.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об окончании вооруженного противостояния в секторе Газа. Мирный план американского лидера включает множество пунктов, первые из которых - остановка боевых действий, вывод израильских военных из Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС. В обмен Тель-Авив освободит сотни палестинцев из своих тюрем.

Напомним, план Трампа включает 20 пунктов. Помимо прекращения огня и возвращения заложников, в нем подробно описывается послевоенное управление Газой, ее восстановление и дальнейший контроль. Так же власти США приняли решение отправить в регион 200 военнослужащих для поддержки и наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. В Израиле будет создан координационный центр для содействия отправке гумпомощи нуждающимся палестинцам.