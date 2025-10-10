AP: США отправят в Израиль военных для контроля за прекращением огня в Газе

В связи с достигнутым соглашением по сектору Газа между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем власти США приняли решение направить в регион две сотни военных. Это нужно для поддержки и наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня и возвращения заложников.

Как сообщает агентство AP, на территории еврейского государства создадут некий координационный центр, в его обязанностях будет способствовать отправке гумпомощи.

«Центральное командование США собирается создать в Израиле "военно-гражданский координационный центр", который будет способствовать потоку гуманитарной и материально-технической помощи, а также обеспечению безопасности на территории, два года находящейся в состоянии войны», - процитировали журналисты информацию анонимных официальных лиц США.

Немногим ранее стало известно, что кабмин Израиля одобрил соглашение по заложникам с ХАМАС. Это станет первым этапом так называемого мирного плана президента США Дональда Трампа. Во время него Израиль к понедельнику, 13 октября, получит своих граждан и тела погибших, а группировка - порядка двух тысяч заключенных и задержанных. Также произойдет отвод войск ЦАХАЛ к оговоренной границе в секторе Газа.