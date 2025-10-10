МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AP: США отправят в Израиль военных для контроля за прекращением огня в Газе

Американские военные будут контролировать поток гуманитарной и материально-технической помощи и следить за режимом прекращением огня.
Марина Крижановская 2025-10-10 03:12:46
© Фото: war.gov

В связи с достигнутым соглашением по сектору Газа между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем власти США приняли решение направить в регион две сотни военных. Это нужно для поддержки и наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня и возвращения заложников.

Как сообщает агентство AP, на территории еврейского государства создадут некий координационный центр, в его обязанностях будет способствовать отправке гумпомощи.

«Центральное командование США собирается создать в Израиле "военно-гражданский координационный центр", который будет способствовать потоку гуманитарной и материально-технической помощи, а также обеспечению безопасности на территории, два года находящейся в состоянии войны», - процитировали журналисты информацию анонимных официальных лиц США.

Немногим ранее стало известно, что кабмин Израиля одобрил соглашение по заложникам с ХАМАС. Это станет первым этапом так называемого мирного плана президента США Дональда Трампа. Во время него Израиль к понедельнику, 13 октября, получит своих граждан и тела погибших, а группировка - порядка двух тысяч заключенных и задержанных. Также произойдет отвод войск ЦАХАЛ к оговоренной границе в секторе Газа.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #режим прекращения огня #отправка военных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 