Кремль: Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу

Пресс-секретарь российского президента отметил, что от украинской стороны по-прежнему нет субстантивного ответа по проекту документа и рабочим группам.
Игнат Далакян 2025-10-09 11:55:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент в процессе диалога по урегулированию украинского кризиса обозначилась пауза.

«Им (киевским властям - Прим. ред.) кажется, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном», - сказал Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Москва по-прежнему не получила никакого субстантивного ответа от украинской стороны по проекту документа и рабочим группам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс встречи Путина и Трампа по украинскому урегулированию исчерпан. По его словам, в настоящий момент эффекта от встречи глав двух государств не осталось почти никакого.

#Украина #переговоры #Дмитрий Песков #мирный процесс
