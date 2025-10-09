Кремль: Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу

Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент в процессе диалога по урегулированию украинского кризиса обозначилась пауза.

«Им (киевским властям - Прим. ред.) кажется, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном», - сказал Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Москва по-прежнему не получила никакого субстантивного ответа от украинской стороны по проекту документа и рабочим группам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс встречи Путина и Трампа по украинскому урегулированию исчерпан. По его словам, в настоящий момент эффекта от встречи глав двух государств не осталось почти никакого.