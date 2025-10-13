МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Каллас прибыла с неожиданным визитом в Киев

В понедельник Кая Каллас проведет переговоры с украинскими чиновниками на темы военной и финансовой помощи Киеву.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 11:36:21
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас приехала в Киев на переговоры. Планируется обсудить поддержку Украины. Об этом Каллас сообщила в соцсетях.

«Нахожусь сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины», - написала политик в сети X.

Россия подчеркивает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. По его мнению, в настоящий момент в диалоге по урегулированию вооруженного конфликта обозначилась пауза.

#в стране и мире #Украина #Киев #ЕС #поставки #Каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 