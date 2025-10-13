Каллас прибыла с неожиданным визитом в Киев

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас приехала в Киев на переговоры. Планируется обсудить поддержку Украины. Об этом Каллас сообщила в соцсетях.

«Нахожусь сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины», - написала политик в сети X.

Россия подчеркивает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. По его мнению, в настоящий момент в диалоге по урегулированию вооруженного конфликта обозначилась пауза.