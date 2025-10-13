«Герань» поразила пункт дислокации украинских артиллеристов

Минобороны России сообщает об успешном ударе по пункту временной дислокации украинских артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Жадово. Российские военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-2».

Отмечено, что пункт временной дислокации принадлежал 48-й отдельной артиллерийской бригаде и 27-й реактивной артиллерийской бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что удар, нанесенный расчетом комплекса «Искандер», уничтожил сразу сотню украинских беспилотников дальнего действия. Также в его ходе применялись БПЛА «Герань-2».

