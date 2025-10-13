МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Герань» поразила пункт дислокации украинских артиллеристов

Удар беспилотным летательным аппаратом наносился в районе населенного пункта Жадово.
2025-10-13 10:43:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об успешном ударе по пункту временной дислокации украинских артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Жадово. Российские военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат «Герань-2».

Отмечено, что пункт временной дислокации принадлежал 48-й отдельной артиллерийской бригаде и 27-й реактивной артиллерийской бригаде ВСУ. 

Ранее сообщалось, что удар, нанесенный расчетом комплекса «Искандер», уничтожил сразу сотню украинских беспилотников дальнего действия. Также в его ходе применялись БПЛА «Герань-2».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #Ударные беспилотники #Герань-2 #Жадово
