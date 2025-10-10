МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Понт присутствует»: Путин сыронизировал над угрозами Зеленского ударить по РФ

Глава государства назвал укрепление ПВО ответом на возможные поставки «Томагавков» Киеву.
Андрей Аркадьев Станислав Иващенко 2025-10-10 16:15:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан с улыбкой прокомментировал оговорку корреспондента «Звезды» Станислава Иващенко, который вместо слова «шантаж» произнес «понтаж», и подчеркнул, что «понт здесь присутствует».

Таким образом глава государства отреагировал на вопрос об угрозах со стороны Украины.

Путин также затронул тему возможной передачи Киеву крылатых ракет «Томагавк» со стороны США и отметил, что у Москвы на это есть ответ. По словам президента, им будет усиление системы противовоздушной обороны Российской Федерации.

На пресс-конференции лидер страны напомнил о встречах с командующими группировками войск и рассказал, что после рабочих совещаний общался с ними в неформальной обстановке.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках ракет «Томагавк» Украине, но хочет уточнить, как именно Киев намерен их применять. Путин в свою очередь отметил, что использование таких ракет без прямого вовлечения американских военных маловероятно и может повредить отношениям Москвы и Вашингтона. По его оценке, поставки «Томагавков» вряд ли изменят ход конфликта, однако Россия даст на них ответ, в том числе за счет дальнейшего совершенствования системы ПВО и перехвата угроз.

#Путин #Зеленский #Tomahawk
