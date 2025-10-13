Комроты оценил действия бойца Мио в Новогригоровке на «пять с плюсом»

Командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Тиктак в беседе с нашим корреспондентом Александром Тарасенко высоко оценил действия бойца с позывным Мио, отличившегося во время боев за Новогригоровку в Запорожской области. По его словам, штурмовик проявил решительность и самообладание в критический момент боя, действуя несмотря на серьезный риск.

«Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно - задача выполнена на пять с плюсом», - отметил командир роты.

Как видно на кадрах, Мио метнул гранату в здание, где укрылся противник, уничтожив двоих. Трое других попытались бежать, но боец из Приморья, воспользовавшись моментом, повторно атаковал из засады - и вся группа была ликвидирована. Сейчас Мио выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление и вошли в Новогригоровку - населенный пункт, расположенный примерно в трех километрах.

Как рассказал корреспондент Александр Тарасенко, среди трофеев 60-й бригады - автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Чтобы избежать обнаружения с воздуха, использовались маскировочные плащи и антидроновые одеяла. По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов.

«Они использовали гражданских как живой щит. Для них это просто способ защититься, а не люди», - рассказал штурмовик с позывным Рубик.

По словам бойцов, в рядах противника были и иностранные наемники. Один из них, как рассказал военнослужащий с позывным Суматоха, пытался сдаться, однако был ликвидирован собственным FPV-дроном.

Освобождение Новогригоровки позволило российским подразделениям продвинуться в направлении Гуляйполя - крупного логистического узла, удерживаемого украинскими силами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.