В Минэнерго рассказали о выгоде от введения моратория на обнуление демпфера

Мораторий на обнуление топливного демпфера позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Такими выводами поделились в Минэнерго РФ.

«Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», - рассказали в ведомстве.

В то же время, в министерстве ждут повышения эффективности зимних видов топлива в связи с выводом из-под акциза дизельного топлива, которое получают путем смешивания летнего сорта с керосином.

Представители Минэнерго заверили, что инициатива, которая вводится сроком до 1 мая 2026 года, призвана обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ранее президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил указ главы государства вероятными договоренностями между нефтяными компаниями.