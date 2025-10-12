МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минэнерго рассказали о выгоде от введения моратория на обнуление демпфера

Соответствующий указ подписал 12 октября президент России Владимир Путин.
Константин Денисов 2025-10-12 21:23:52
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

Мораторий на обнуление топливного демпфера позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Такими выводами поделились в Минэнерго РФ.

«Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», - рассказали в ведомстве.

В то же время, в министерстве ждут повышения эффективности зимних видов топлива в связи с выводом из-под акциза дизельного топлива, которое получают путем смешивания летнего сорта с керосином.

Представители Минэнерго заверили, что инициатива, которая вводится сроком до 1 мая 2026 года, призвана обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ранее президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил указ главы государства вероятными договоренностями между нефтяными компаниями.

#в стране и мире #топливо #Владимир Путин #Минэнерго #указ #мораторий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 