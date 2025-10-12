МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт объяснил смысл моратория на обнуление демпфера

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Константин Денисов 2025-10-12 16:45:03
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил смысл указа президента России Владимира Путина о введении моратория на обнуление демпфера.

«Если цены на бирже поднялись, то нефтяные компании все равно получат выплаты под дэмпферу, несмотря на то,  что вот эти показатели превышены.  А сейчас, по новому указу президента, получается,  что цены вообще могут как угодно меняться на бирже, и все равно нефтяные компании получат выплаты под демпферу.  Я думаю, что это один из элементов просто некой комплексной договоренности между нефтяными компаниями», - сказал Юшков.

По его мнению, вслед за такими послаблениями для нефтяных компаний могут последовать и некоторые ограничения для них. Например, на бирже могут увеличить обязательные продажи, чтобы они насытили биржевую торговлю. Таким образом, цена спадет.

Также новый указ, по словам Юшкова, предотвратил угрозу сокращения переработки. Напомним, указ о моратории на дэмпферы был подписан Путиным 12 октября и опубликован на правовом портале.

#нефть #топливо #Владимир Путин #цены #наш эксклюзив #биржа #указ
