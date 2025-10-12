Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по демпферу с октября текущего года по май следующего. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте публикования правовых актов.

Согласно документу, также отменяются акцизы на дизельное топливо, которое произведено смешением с авиакеросином не только на НПЗ.

Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца сентября. Решение было принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке.