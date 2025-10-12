Трамп рассказал внучке о желании помирить Россию с Украиной

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал своей внучке Кайе о желании помирить Россию и Украину. Девушка опубликовала видео с совместной игры в гольф с дедушкой.

Во время игры она спросила у Трампа, как обстоят дела в Белом доме. Американский лидер ответил, что он остановил уже семь войн и надеется прекратить конфликт России с Украиной.

Ранее в ХАМАС поблагодарили Трампа за участие в урегулировании конфликта. Между движением и Израилем достигнуто принципиальное соглашение о подписании мирного договора согласно плану Трампа из 20 пунктов.

Трамп входил в список номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году, но проиграл лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги Трампа в установлении мира в ряде регионов, за что Трамп его поблагодарил в своей соцсети.