МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп рассказал внучке о желании помирить Россию с Украиной

Президент США напомнил, что остановил семь войн.
Константин Денисов 2025-10-12 15:56:48
© Фото: Kai Trump, YouTube

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал своей внучке Кайе о желании помирить Россию и Украину. Девушка опубликовала видео с совместной игры в гольф с дедушкой.

Во время игры она спросила у Трампа, как обстоят дела в Белом доме. Американский лидер ответил, что он остановил уже семь войн и надеется прекратить конфликт России с Украиной.

Ранее в ХАМАС поблагодарили Трампа за участие в урегулировании конфликта. Между движением и Израилем достигнуто принципиальное соглашение о подписании мирного договора согласно плану Трампа из 20 пунктов.

Трамп входил в список номинантов на Нобелевскую премию мира в 2025 году, но проиграл лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги Трампа в установлении мира в ряде регионов, за что Трамп его поблагодарил в своей соцсети.

#в стране и мире #мир #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 