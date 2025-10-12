МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Каме нашли тела двух человек с затонувшей лодки

В настоящий момент продолжаются поиски 45-летнего мужчины
Игнат Далакян 2025-10-12 12:39:04
© Фото: mchstatarstan, Telegram

Спасатели обнаружили на Каме тела мужчины и женщины, которые пропали после того, как перевернулась моторная лодка вблизи города Чистополь.

«В ходе поисков у острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В ведомстве отметили, что погибшие были без спасательных жилетов. В настоящий момент идут поиски 45-летнего мужчины.

Напомним, в Татарстане трое пропали из моторной лодки на реке Кама. Группа из пяти человек выехала кататься по реке и не вернулась. Спустя некоторое время две женщины обратились к охране лодочной станции и рассказали, что в 200 метрах от берега затонула лодка, на которой они выехали. Однако им удалось вплавь добраться до суши.

#Татарстан #Трагедия #МЧС России #лодка
