В Татарстане трое пропали из моторной лодки на реке Кама

В Татарстане начали поиск трех пропавших на реке Кама. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«11 октября... поступило сообщение о том, что около 12 часов дня в городе Чистополь пятеро человек (детей нет) уехали кататься на моторной лодке, на реке Кама и до сих пор не вернулись», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что некоторое время спустя две женщины обратились к охране лодочной станции и рассказали, что лодка, на которой они выехали, затонула на реке в 200 метрах от берега. Им удалось добраться до суши вплавь.

В ведомстве подчеркнули, что поисковые работы продолжаются.