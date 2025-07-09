Вытеснение русского языка на Украине уже стало государственной задачей местного правительства. Об этом заявил в разговоре со «Звездой» депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Они делают все возможное, чтобы избавиться не только от русского языка, но и от всего русского - культуры, наследия, памятников», - подчеркнул собеседник телеканала.

По словам Журавлева, сегодня политику на Украине диктует Запад, сама страна, по сути, ничего не решает.

Кроме того, депутат выразил надежду, что русский язык все-таки вернется на Украину. Он привел в пример жителей освобожденных русской армией территорий, которые очень быстро начинают говорить по-русски.

«Их ничего не смущает, они с большой радостью это делают (говорят по-русски. - Прим. ред.)», - отметил депутат.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки уполномоченного по защите гражданского языка на Украине Тараса Креминя разделить жителей Украины на «правильных» и «неправильных» по языковому признаку нарушают Конституцию страны.

Ранее в разговоре со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник подтвердил, что такие действия, как запрет русского языка, нарушают Конституцию Украины и являются преступлением со стороны властей.

В начале июля Верховная рада Украины не продлила контракт с Тарасом Креминем. Как сообщали в СМИ, на его место предлагают кандидатуру актера и режиссера Александра Завальского, который не раз подчеркивал, что «язык нельзя навязывать силой, а нужно давать мотивацию для его изучения».