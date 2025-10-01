В Крыму на АЗС ограничили продажу топлива с 30 до 20 литров

В Крыму ограничили продажу топлива на АЗС с 30 до 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма», - говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что общественный транспорт, соцобъекты, коммунальные и экстренные службы будут обеспечиваться топливом в полной мере. Ограничения на них действовать не будут.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что проблема с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью решена к концу октября. По его словам, обеспечение жителей этих субъектов - главнейшая задача, поэтому еще до конца недели будет найдено совместное решение.

Также вице-премьер Александр Новак говорил о том, что ситуация с топливом контролируемая. По его словам, Министерство энергетики России активно работает со всеми регионами и решает вопрос с поставкой топлива в те места, где его не хватает.