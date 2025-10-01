Новак заявил, что ситуация с топливом в регионах контролируемая

Ситуация с топливом абсолютно контролируемая. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Министерство энергетики России на данный момент активно работает со всеми регионами. Также решаются вопросы с поставкой топлива в те места, где его не хватает.

«Сегодня баланс спроса и предложений обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения в отдельных регионах. В ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», - подчеркнул Новак.

Вице-премьер добавил, что для того, чтобы дополнительно обеспечить предложение на рынке нефтепродуктов, правительство приняло ряд мер. Например, запрет экспорта дизельного топлива, что обеспечит дополнительный объем на внутренний рынок. Также продлен запрет на экспорт автомобильного бензина, для того чтобы он потреблялся только на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что правительство России введет запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. Кабмин пошел на такой шаг из-за жалоб на рост биржевых цен, а также нехватки топлива в регионах.