МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новак заявил, что ситуация с топливом в регионах контролируемая

Для того чтобы дополнительно обеспечить предложение на рынке нефтепродуктов, правительство приняло ряд мер.
Виктория Бокий 2025-10-01 16:06:00
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ситуация с топливом абсолютно контролируемая. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Министерство энергетики России на данный момент активно работает со всеми регионами. Также решаются вопросы с поставкой топлива в те места, где его не хватает.

«Сегодня баланс спроса и предложений обеспечен по стране. Наблюдаются отдельные проблемы обеспечения в отдельных регионах. В ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», - подчеркнул Новак.

Вице-премьер добавил, что для того, чтобы дополнительно обеспечить предложение на рынке нефтепродуктов, правительство приняло ряд мер. Например, запрет экспорта дизельного топлива, что обеспечит дополнительный объем на внутренний рынок. Также продлен запрет на экспорт автомобильного бензина, для того чтобы он потреблялся только на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что правительство России введет запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. Кабмин пошел на такой шаг из-за жалоб на рост биржевых цен, а также нехватки топлива в регионах.

#топливо #Александр Новак #бензин #регионы РФ #министерство энергетики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 