Цивилев: перебои поставок топлива в Крым ликвидируют к концу октября

Проблема с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе совещания с властями Крыма и Севастополя.

Министр отметил, что проблема с обеспечением топливом прежде всего волнует жителей региона. Поэтому она детально обсуждалась Цивилевым «со всеми командами».

«Хочу сказать, что мы до конца этой недели найдем решение. Потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями», - сказал министр.

Цивилев объяснил, что обеспечение жителей этих субъектов - это главнейшая задача, поэтому еще до конца недели будет найдено совместное решение. При этом он отметил, что обстановка, вероятнее всего, будет оставаться нестабильной до конца месяца.

«Но к концу октября месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива ликвидируем», - сказал Цивилев.

Ранее по ситуации высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он объяснил, что, хотя топливо завозится в город в режиме нон-стоп, из-за ажиотажного спроса пока не удается выйти на плановый режим работы местных АЗС. В целях стабилизации ситуации власти приняли решение ввести ограничения на продажу топлива до 30 литров, чтобы накопить бензин на заправочных станциях. Продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений.