В Москве арестовали подозреваемого в убийстве начальницы филиала банка

Подозреваемый признал свою вину, добавив, что совершил преступление в состоянии стресса.
Дарья Ситникова 2025-10-01 16:36:07
© Фото: Telegram/moscowproc © Видео: Telegram/moscowproc

В Москве суд арестовал 40-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины в отделении банка на улице Автозаводской. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Отмечается, что ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый признал свою вину, сказав, что совершил преступление в состоянии стресса. Он также не возражал против избранной меры наказания.

Вчера в банке на юго-востоке столицы один из сотрудников банка ударил ножом начальницу в области шеи и груди. Уточняется, что он нанес не менее двух ножевых ранений.

Женщина скончалась на месте из-за полученных травм. Ее муж несколько раз пытался ворваться в офис, где произошла трагедия.

