МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Муж убитой сотрудницы банка пытался ворваться в офис, где ее зарезали

Сейчас сраженного горем мужчину удерживают его друзья и полицейские.
Виктория Бокий 2025-09-30 15:26:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Муж убитой сотрудницы банка в Москве несколько раз пытался ворваться в офис, где зарезали его жену. Кадрами с места происшествия делится корреспондент «Звезды».

Сообщается, что сейчас сраженного горем мужчину удерживают его друзья и полицейские.

В самом банке, где произошло убийство, работают криминалисты. Специалисты осматривают место преступления и делают записи. В это же время сотрудники запечатывают какие-то бумаги в перчатках.

Напомним, что сегодня в банке на юго-востоке Москвы на улице Автозаводской один из сотрудников ударил ножом свою начальницу. От полученных травм она скончалась на месте.

#Москва #убийство #банк #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 