Муж убитой сотрудницы банка пытался ворваться в офис, где ее зарезали

Муж убитой сотрудницы банка в Москве несколько раз пытался ворваться в офис, где зарезали его жену. Кадрами с места происшествия делится корреспондент «Звезды».

Сообщается, что сейчас сраженного горем мужчину удерживают его друзья и полицейские.

В самом банке, где произошло убийство, работают криминалисты. Специалисты осматривают место преступления и делают записи. В это же время сотрудники запечатывают какие-то бумаги в перчатках.

Напомним, что сегодня в банке на юго-востоке Москвы на улице Автозаводской один из сотрудников ударил ножом свою начальницу. От полученных травм она скончалась на месте.