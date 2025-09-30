Сотрудник банка в Москве зарезал свою начальницу

Сотрудник одного из банков на юго-востоке Москвы ударил ножом свою начальницу. От полученных травм она скончалась на месте.

Расследованием занимаются следователи столичного главка Следственного комитета.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время <...> следователи приступят к его допросу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской.

На месте происшествия работают эксперты и оперативники. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Выясняются мотивы совершенного преступления.