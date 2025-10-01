МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Момент атаки БПЛА на главу Совета депутатов Новой Каховки попал на видео

Взрыв прогремел, когда Леонтьев заходил в здание.
Виктория Бокий 2025-10-01 14:59:10
© Фото: Тelegram/newkaxovka © Видео: Тelegram/newkaxovka

Момент смертельной атаки украинского беспилотника на главу Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева попал на видео. Кадры опубликованы в местных пабликах.

На видео можно заметить, что как только Леонтьев начинает заходить в здание, раздается взрыв. После этого поднялся огромный столб серого дыма. Также слышны крики людей.

После атаки глава местного Совета депутатов был немедленно доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но врачам не удалось его спасти. Об этом сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Напомним, что Владимир Леонтьев долгое время стоял у руля Новой Каховки. Он управлял округом во время разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС, когда город принял на себя первый удар. В 2023 году Леонтьев был награжден орденом Мужества.

#дрон #атака #Херсонская область #новая каховка #Владимир Леонтьев
