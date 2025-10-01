Раненный из-за атаки дрона глава Совета депутатов Новой Каховки скончался

Получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, врачи боролись за жизнь Леонтьева до последнего. Но спасти главу Совета депутатов Новой Каховки не удалось.

«На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину», - написал Сальдо.

Губернатор добавил, что Леонтьев был одним из первых сторонников партии «Единая Россия» в области. Он был «верным товарищем и соратником».

«Честный, принципиальный, открытый к людям - таким его будут помнить земляки», - заявил губернатор Херсонской области.

Владимир Леонтьев долгое время руководил Новой Каховкой. Он управлял округом во время разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС. Тогда город принял на себя первый удар. В 2023 году Леонтьев был награжден орденом Мужества.

Ранее Сальдо написал в своем Telegram-канале, что Леонтьев получил ранение в результате атаки дрона киевского режима «Баба-яга». Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По словам губернатора Херсонской области, Леонтьев был хорошо известен всем в регионе, он вел за собой жителей города во «времена самых тяжелых испытаний».