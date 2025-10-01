МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Совета депутатов Новой Каховки ранен после атаки «Бабы-яги»

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сергей Дьячкин 2025-10-01 10:17:10
© Фото: Telegram/SALDO_VGA

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был ранен в результате атаки дрона киевского режима. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Cегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», - сообщил губернатор.

Глава Херсонской области уточнил, что сейчас Леонтьев находится в больнице. Он в тяжелом состоянии.

«Владимир Павлович - человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области», - написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что Леонтьев долгое время возглавлял Новую Каховку. По словам Сальдо, он вел за собой жителей города во «времена самых тяжелых испытаний».

prevnext
1 / 1
© Telegram/SALDO_VGA
#в стране и мире #дрон #Херсонская область #новая каховка #владимир сальдо #Владимир Леонтьев #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 