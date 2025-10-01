Глава Совета депутатов Новой Каховки ранен после атаки «Бабы-яги»

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был ранен в результате атаки дрона киевского режима. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Cегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», - сообщил губернатор.
Глава Херсонской области уточнил, что сейчас Леонтьев находится в больнице. Он в тяжелом состоянии.
«Владимир Павлович - человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области», - написал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что Леонтьев долгое время возглавлял Новую Каховку. По словам Сальдо, он вел за собой жителей города во «времена самых тяжелых испытаний».
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»