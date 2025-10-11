МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа будет прочным

Он считает, что Израиль и ХАМАС устали от войны.
Дима Иванов 2025-10-11 03:37:25
© Фото: Omar Ashtawy Apaimages, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа окажется устойчивым, поскольку участники измотаны противостоянием. Американский лидер сказал журналистам, что, по его мнению, перемирие продержится, так как все стороны устали от боевых действий.

Израиль и ХАМАС приступили к реализации первого этапа соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Палестинское движение обязано освободить израильских заложников, а Израиль отведет силы к согласованной линии внутри анклава и выпустит из тюрем сотни палестинцев.

Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00 мск. Как заявили в израильской армии, их подразделения заняли новые позиции развертывания. ХАМАС обязан выпустить всех выживших пленников к 6:00 13 октября, передает Al Jazeera со ссылкой на документ.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что план Дональда Трампа по разрешению кризиса в Газе будет реализован.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Израиль #ХАМАС #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 