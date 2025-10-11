Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа будет прочным

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа окажется устойчивым, поскольку участники измотаны противостоянием. Американский лидер сказал журналистам, что, по его мнению, перемирие продержится, так как все стороны устали от боевых действий.

Израиль и ХАМАС приступили к реализации первого этапа соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Палестинское движение обязано освободить израильских заложников, а Израиль отведет силы к согласованной линии внутри анклава и выпустит из тюрем сотни палестинцев.

Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00 мск. Как заявили в израильской армии, их подразделения заняли новые позиции развертывания. ХАМАС обязан выпустить всех выживших пленников к 6:00 13 октября, передает Al Jazeera со ссылкой на документ.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что план Дональда Трампа по разрешению кризиса в Газе будет реализован.