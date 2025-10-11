МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД РФ напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону с 12 октября

Туристов ждет новая система контроля на границе.
Константин Денисов 2025-10-11 19:38:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МИД РФ напомнили россиянам о новых правилах въезда в Шенгенскую зону с 12 октября. С соответствующим заявлением выступила пресс-служба ведомства.

«Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде... граждан третьих стран, в том числе России, прибывающих в страну с краткосрочными целями», - говорится в тексте.

Поскольку верификация биометрических данных будет производиться и при выезде из стран, то в МИД предупредили россиян о том, что прибыть на пункт выезда нужно заблаговременно.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия закрыла свои визовые центры на территории России. Теперь для того, чтобы оформить разрешение на визит в страну, необходимо обращаться в консульский отдел посольства Чехии в Москве. 

Также ЕС обсуждал возможное ужесточение требований к российским туристам в связи с их большим наплывом летом 2025 года, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией.

#в стране и мире #ЕС #туризм #Шенген #биометрия
