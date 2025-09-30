Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября. Об этом говорится на сайте VFS Global.

В сообщении указано, что 26 сентября 2025 года был последний день приема заявлений в региональных центрах, а 29 сентября - в Москве.

«После этой даты (29 сентября. - Прим. ред.) для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве», - говорится на сайте.

Отмечается, что заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом направят заявителям выбранным ими способом в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии запретило въезжать в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике.

Как утверждает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, ограничения введены якобы из-за роста диверсионной активности и необходимости предотвратить незаконную деятельность лиц под дипломатическим прикрытием.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Липавского, указала, что в случае введения ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, дипломаты ЕС будут ограничены в своих действиях.