Евросоюз может ограничить россиянам получение туристических виз

Ограничения могут вступить в силу вместе с 19 пакетом антироссийских санкций.
Тимур Юсупов 2025-09-09 19:05:31
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

Евросоюз обсуждает планы по введению дополнительных ограничений для россиян, желающих получить туристические визы в страны ЕС. Как пишет итальянское издание ANSA со ссылкой на неназванные источники, данное обсуждение возникло в связи с большим количеством туристов из России, посетивших Европу этим летом.

Если данная мера будет утверждена, она может вступить в силу вместе с 19-м пакетом антироссийских санкций, который уже находится на рассмотрении в Еврокомиссии. Помимо ограничений для простых россиян, также обсуждается возможность введения новых ограничений для отечественных дипломатов.

Дело в том, что некоторое время назад Польша выступила с предложением запретить дипломатам выезд за пределы тех европейских стран, в которых у них имеется аккредитация. Тем самым, по факту, будут прямо нарушены условия Шенгенского соглашения.

#Виза #туризм #ограничения #санкции ЕС
