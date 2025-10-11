МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Times: Запад обсудит экспроприацию активов РФ на сессии МВФ

Предыдущая попытка выделить за счет этих средств кредит Украине провалилась.
Константин Денисов 2025-10-11 15:09:11
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Западные страны обсудят вопросы экспроприации замороженных российских активов на ближайшей сессии МВФ. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, министры финансов западных стран попробуют найти решение, как можно изъять активы и использовать их, в том числе, для поддержки Киева. Мероприятие пройдет в Вашингтоне.

Ранее Запад пытался присвоить 185 млрд евро из блокированных в Бельгии 210 млрд за счет репарационного кредита Украине. Сделать это не позволила Бельгия. Премьер-министр страны Барт Де Вевер потребовал расписку от представителя каждой страны о коллективной ответственности за возможные риски. Соглашение в итоге так и не было достигнуто.

Ранее Euroclear, на площадке которого и находится значительная часть заомроженных активов РВ, призвал ЕК соблюдать международное право в вопросах активов РФ.

В свою очередь, о возможных рисках и последствиях экспроприации средств ранее предупреждали тот же Де Вевер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

