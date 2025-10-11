Орбан заявил о сборе подписей в Венгрии против военных планов Евросоюза

На территории Венгрии начался сбор подписей против военных планов Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому, сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!» - заявил он на саммите ЕС в Копенгагене.

По словам политика, Европа все больше скатывается к войне. А выработанный ЕС план не более чем «мечты Брюсселя». Орбан также отметил, что против Будапешта развернули целую компанию с целью обвинить Венгрию в шпионаже.

Ранее премьер-министр Венгрии обвинил Украину во вмешательстве в дела страны. Орбан пояснил, что разведка Киева всячески поддерживает местную оппозицию. Целью таких действий является смена власти в Венгрии.