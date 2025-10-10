ЕК заподозрила спецслужбы Венгрии в слежке за институтами Евросоюза

Европейская комиссия начала изучать публикации, в которых утверждалось о якобы предпринимаемой спецслужбами Венгрии активности в отношении Евросоюза.

Так, например, бельгийская газета De Tijd писала, что, используя статус дипломата, сотрудники специальных служб Венгрии работают в Брюсселе, где и располагаются множество головных учреждений Европейского союза. Также утверждалось, будто бы за европейскими следователями и делегациями ЕС активно следили, когда те находились в Будапеште.

«Сегодня мы можем продемонстрировать, что венгерский шпионаж простирается гораздо дальше, проникая в европейские институты в Брюсселе. Подставные дипломаты используют агрессивную тактику под бдительным надзором нынешнего еврокомиссара Венгрии, являющейся членом ЕС», - приводит Life информацию издания.

В то же время представитель Венгрии не стал высказываться против запрета на поставки российского СПГ. По сообщению портала EUobserver, это произошло на фоне прежних попыток Будапешта добиться для себя исключения.