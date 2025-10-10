МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан обвинил разведку Украины во вмешательстве в дела Венгрии

По мнению премьера, Киев пытается устроить госпереворот в Венгрии.
Константин Денисов 2025-10-10 20:12:11
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела страны. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию «Тиса». Она проникла в общественную жизнь и политику», - написал Орбан.

Премьер пояснил, что разведка Киева всячески поддерживает местную оппозицию. Целью таких действий является смена власти в Венгрии.

Орбан озвучивал данные, согласно которым 95% населения страны против вступления Украины в ЕС. Также политик напомнил Брюсселю, что положительное для Киева решение по этому вопросу не удастся принять из-за вето Венгрии. За евроинтеграцию Украины должны проголосовать все члены ЕС.

Накануне ЕК заподозрила спецслужбы Венгрии в слежке за институтами Евросоюза.

#в стране и мире #Украина #ЕС #Венгрия #Виктор Орбан
