МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Началось онлайн-голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

На обновленной купюре будут изображены достопримечательности столицы Северо-Кавказского федерального округа - Пятигорска, при этом она сохранит привычную сиренево-фиолетовую цветовую гамму.
Сергей Дьячкин 2025-10-01 10:46:52
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

На официальном сайте Банка России сегодня в 10.00 по московскому времени началось общероссийское онлайн-голосование. Россиянам предстоит решить, каким будет дизайн новой купюры номиналом 500 рублей. Голосование продлится две недели и завершится в 12.00 по московскому времени 14 октября. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас на лицевой стороне банкноты в 500 рублей изображен стоящий в Архангельске памятник первому российскому императору Петру I. На оборотной стороне купюры изображен Соловецкий монастырь.

Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа для новой банкноты. Для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Достопримечательности, за которые наиболее активно проголосуют россияне, художники Банка России и Гознака используют при составлении композиции новой купюры.

О начале разработки нового дизайна Центробанк РФ объявил в начале сентября. При этом уточняется, что купюра сохранит привычную сиренево-фиолетовую цветовую гамму. 

#в стране и мире #Центробанк РФ #Эльвира Набиуллина #гознак #онлайн-голосование #500 рублей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 