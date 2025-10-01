Началось онлайн-голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей

На официальном сайте Банка России сегодня в 10.00 по московскому времени началось общероссийское онлайн-голосование. Россиянам предстоит решить, каким будет дизайн новой купюры номиналом 500 рублей. Голосование продлится две недели и завершится в 12.00 по московскому времени 14 октября. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас на лицевой стороне банкноты в 500 рублей изображен стоящий в Архангельске памятник первому российскому императору Петру I. На оборотной стороне купюры изображен Соловецкий монастырь.

Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа для новой банкноты. Для лицевой стороны банкноты - из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной - из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Достопримечательности, за которые наиболее активно проголосуют россияне, художники Банка России и Гознака используют при составлении композиции новой купюры.

О начале разработки нового дизайна Центробанк РФ объявил в начале сентября. При этом уточняется, что купюра сохранит привычную сиренево-фиолетовую цветовую гамму.