С 1 октября россияне проголосуют за символы для новой купюры в 500 рублей

Итоги онлайн-голосования, в котором приглашают участвовать всех жителей РФ, будут подведены 14 октября в 12.00.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 13:17:06
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press, Global Look Press

Голосование по выбору символов для новой купюры номиналом 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 по московскому времени. Голосование будет проходить онлайн, его итоги подведут 14 октября. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе открытого заседания консультативного совета по банкнотам.

«Мы откроем онлайн-голосование уже завтра на сайте Центрального банка. Оно начнется в 10 утра 1 октября. Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке Национального центра "Россия"», - рассказала глава ЦБ.

Набиуллина уточнила, что голосование продлится две недели. Она призвала всех россиян активно участвовать в нем.

«14 октября в 12.00 мы его остановим и сразу подведем итоги», - сказала Набиуллина.

Она отметила, что за ходом голосования можно будет в реальном времени наблюдать на сайте Банка России.

«Ваш выбор, ваше голосование действительно повлияет на то, что будет изображено на наших деньгах», - подчеркнула председатель Центробанка.

Эксперты отобрали шесть символов Пятигорска для голосования по объектам лицевой стороны банкноты и 16 символов регионов Северо-Кавказского федерального округа для голосования по обратной стороне.

Ранее заместитель председателя ЦБ Сергей Белов анонсировал появление новой банкноты номиналом 500 рублей. Он сообщил, что купюра будет отпечатана в сиренево-фиолетовых тонах и на ней будет нанесено изображение Пятигорска, так как прежде было принято решение посвятить обновленную банкноту Северо-Кавказскому федеральному округу.

