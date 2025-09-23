МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России начали разрабатывать новую банкноту номиналом 500 рублей

На обновленной купюре изобразят Пятигорск - центр Северо-Кавказского федерального округа.
Дарина Криц 2025-09-23 09:38:30
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В скором времени в обращении россиян появится новая банкнота номиналом 500 рублей. Сроки ее выхода неизвестны, но сообщается, что купюра будет отпечатана в сиренево-фиолетовых тонах.

На ней будет нанесено изображение Пятигорска, так как прежде было принято решение посвятить обновленную банкноту Северо-Кавказскому федеральному округу. Работу над ней ведет Банк России. В этом месяце ожидается заседание Консультативного совета, на котором определят перечень достопримечательностей, а впоследствии их вынесут на онлайн-голосование общественности. Обо всем этом РИА Новости рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», - сообщил замглавы регулятора.

В декабре прошлого года россияне выразили свое отношение к новой купюре достоинством 1 000 рублей. Тогда порядка 400 тысяч человек оставили мнение о символе для новой банкноты.

В опросе Центробанка РФ на первом месте оказался скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», на втором - Дворец земледельцев в Казани, на третьем - памятник Салавату Юлаеву в Уфе.  

