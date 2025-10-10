Появились очередные доказательства подстрекательств глобального Запада в отношении Грузии начать военные действия против России.

По сведениям мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, еще в начале 2022 года с такими предложениями выступал посол одной из западных стран. Он пытался повлиять на экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, предлагая ему некую военную помощь в обмен на открытие «второго фронта» против России. Об этом Каладзе рассказал в эфире местного телеканала Imedi.

«Посол одной из стран Запада, который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните войну и будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», - процитировал предложение о войне мэр Тбилиси.

Не в первый раз власти Грузии заявляют о неких предложениях со стороны Запада о военном конфликте с Россией, поступавших в 2022 году. Например, в августе этого года тот же Каладзе утверждал, что его страна готова обнародовать доказательства этих фактов. По его словам, в кабинете премьера звучали угрозы, шантаж и оскорбления, равно как и обещания помощи в виде поставок техники и другой поддержки.

Нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тоже говорил, что трудности начались после отказа в 2022-м открыть антироссийский фронт.