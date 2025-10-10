МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Тбилиси рассказал, как Грузии предлагали начать войну с РФ в 2022-м

После начала спецоперации на Украине Грузии предлагали вступить в войну с России, гарантируя ей поставки военной техники.
Марина Крижановская 2025-10-10 04:57:39
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Появились очередные доказательства подстрекательств глобального Запада в отношении Грузии начать военные действия против России.

По сведениям мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, еще в начале 2022 года с такими предложениями выступал посол одной из западных стран. Он пытался повлиять на экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, предлагая ему некую военную помощь в обмен на открытие «второго фронта» против России. Об этом Каладзе рассказал в эфире местного телеканала Imedi.

«Посол одной из стран Запада, который встречается с премьер-министром страны и говорит: "Вы начните войну и будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», - процитировал предложение о войне мэр Тбилиси.

Не в первый раз власти Грузии заявляют о неких предложениях со стороны Запада о военном конфликте с Россией, поступавших в 2022 году. Например, в августе этого года тот же Каладзе утверждал, что его страна готова обнародовать доказательства этих фактов. По его словам, в кабинете премьера звучали угрозы, шантаж и оскорбления, равно как и обещания помощи в виде поставок техники и другой поддержки.

Нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тоже говорил, что трудности начались после отказа в 2022-м открыть антироссийский фронт.

#в стране и мире #Грузия #Запад #второй фронт #Тбилиси #Каха Каладзе #украинский конфликт #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 