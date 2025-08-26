Власти Грузии заявили о готовности предоставить доказательства давления со стороны Запада, требовавшего открыть в стране второй фронт против России, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, в кабинете премьер-министра звучали угрозы, шантаж и оскорбления с призывами начать военные действия, а также обещания помощи в виде поставок техники и другой поддержки.

Каладзе отметил, что доказательства этих фактов имеются и при необходимости они будут обнародованы. Однако, учитывая интересы страны, власти пока предпочитают сохранять текущую ситуацию без эскалации.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе констатировал отсутствие этикета у президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца.