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В Грузии рассказали, как Европа угрожала властям из-за России

Власти правящей партии заявили, что не собираются жертвовать Грузией под угрозами санкций.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 21:06:16
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Global Look Press

Политсовет правящей партии «Грузинская мечта— демократическая Грузия» заявил, что Европарламент может открыто потребовать страну вступить в войну с Россией, следует из документа Sputnik Грузия. Власти получают послания с посылом «или будете воевать, или мы вас накажем».

«Требования и угрозы, озвученные в свое время за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. "Или будете воевать, или мы вас накажем" – это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от "глобальной партии войны"», — следует из заявления.

При этом Тбилиси не будет жертвовать страной под угрозой европейских санкций, заявили лидеры правящей партии. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает, что главной причиной трудностей стал отказ властей от открытия «второго фронта» против РФ по указанию Запада.

Ранее Кобахидзе ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его слова о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы в Грузии. Тогда он призвал его вместо этого, лучше обратить внимание на ситуацию на Украине.

#Россия #сша #Европарламент #Грузия #Запад #санкции #второй фронт #угрозы #грузинская мечта #кобахидзе
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