Политсовет правящей партии «Грузинская мечта— демократическая Грузия» заявил, что Европарламент может открыто потребовать страну вступить в войну с Россией, следует из документа Sputnik Грузия. Власти получают послания с посылом «или будете воевать, или мы вас накажем».

«Требования и угрозы, озвученные в свое время за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. "Или будете воевать, или мы вас накажем" – это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от "глобальной партии войны"», — следует из заявления.

При этом Тбилиси не будет жертвовать страной под угрозой европейских санкций, заявили лидеры правящей партии. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает, что главной причиной трудностей стал отказ властей от открытия «второго фронта» против РФ по указанию Запада.

Ранее Кобахидзе ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его слова о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы в Грузии. Тогда он призвал его вместо этого, лучше обратить внимание на ситуацию на Украине.