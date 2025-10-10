Около 250 тысяч беженцев вернулись в город Газа

Примерно 250 тысяч беженцев вернулись в город Газа с начала перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сообщила служба гражданской обороны анклава.

Представитель службы Махмуд Басаль в беседе с телеканалом Al Jazeera также отметил, что дополнительно около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные части сектора, которые израильская армия ранее признала «чрезвычайно опасными» для мирных жителей.

Израиль и ХАМАС начали выполнение начального этапа плана по разрешению конфликта в анклаве. Движение должно выпустить израильских пленников, а Израиль выведет войска к оговоренной границе в пределах территории и освободит из своих тюрем сотни палестинцев.

Режим прекращения огня начал действовать 10 октября в 12:00 по московскому времени. По словам израильской армии, ее войска заняли позиции по новым линиям развертывания. ХАМАС должен освободить всех живых заложников до 6 утра 13 октября, сообщает Al Jazeera со ссылкой на документ.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что разработанный Дональдом Трампом план по урегулированию в секторе Газа воплотится в жизнь.