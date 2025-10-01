«Шаман» из Капитолия подал в суд на Трампа и требует 40 триллионов долларов

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, также известный как Шаман Qanon, подал в суд на президента США Дональда Трампа. Он потребовал $40 трлн. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent.

«Шаман» написал исковое заявление на 26 страниц, в котором называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим». По мнению Ченсли, группа представителей элиты организовала заговор с целью нарушения Конституции.

Кроме Трампа, ответчиками по иску выступают компания T-Mobile, Всемирный банк, киностудия Warner Bros., Федеральная резервная система, миллиардер Илон Маск, Агентство национальной безопасности (АНБ), Международный валютный фонд и государство Израиль. Джейкоб Ченсли потребовал от них $40 трлн в качестве компенсаций.

«Шаман» предложил поручить Федеральному резерву отчеканить золотую монету стоимостью $40 трлн для ликвидации госдолга. Также в иске он заявил, что сюжеты фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана были якобы скопированы с его собственных произведений.

Напомним, американский активист Джейкоб Ченсли прославился тем, что в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года. После чего его приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Затем в 2024 году он планировал баллотироваться в Конгресс США.