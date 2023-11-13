AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США

По данным агентства, в 2024 году американец Джейкоб Ченсли хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны.

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Американский активист Джейкоб Ченсли, который прославился тем, что в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года, намерен баллотироваться в Конгресс США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Ченсли подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году», - говорится в материале агентства.

Уточняется, что нынешний член Палаты представителей от округа Дебби Леско уже заявил, что не собирается добиваться переизбрания на этот пост.

Напомним, Ченсли был арестован спустя три дня после штурма здания, где заседает Конгресс США. В ноябре 2021 года стало известно, что его приговорили к 41 месяцу тюрьмы. При этом прокуратура просила для мужчины 51 месяц лишения свободы, называя его «публичным лицом капитолийского бунта». Тогда же сообщалось, что у Ченсли были диагностированы многочисленные расстройства психики. Он признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.