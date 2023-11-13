В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США

Максим Крюков
15:51 13.11.2023
По данным агентства, в 2024 году американец Джейкоб Ченсли хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны.
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
© Фото: DeeCee Carter, MediaPunch, www.imago-images.de, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский активист Джейкоб Ченсли, который прославился тем, что в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года, намерен баллотироваться в Конгресс США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Ченсли подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году», - говорится в материале агентства.

Уточняется, что нынешний член Палаты представителей от округа Дебби Леско уже заявил, что не собирается добиваться переизбрания на этот пост.

Напомним, Ченсли был арестован спустя три дня после штурма здания, где заседает Конгресс США. В ноябре 2021 года стало известно, что его приговорили к 41 месяцу тюрьмы. При этом прокуратура просила для мужчины 51 месяц лишения свободы, называя его «публичным лицом капитолийского бунта». Тогда же сообщалось, что у Ченсли были диагностированы многочисленные расстройства психики. Он признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:51 В стране и мире
Видео
Израильский «Ялтам» обнаружил спрятанное на дне Средиземного моря оружие ХАМАС
14:25 В стране и мире
Литва может лишить гражданства балерину Лиепу за высказывания об СВО
14:05 В стране и мире
Экс-премьера Дэвида Кэмерона назначили главой МИД Великобритании
14:05 В стране и мире
Mash: Митта после повторного инсульта находится в поверхностном оглушении
13:49 В стране и мире
ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в Курской области, один человек ранен осколками
Популярное
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
В Новосибирске полуторагодовалый мальчик упал с 18 этажа и выжил
Видео
Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.