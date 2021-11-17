СМИ: штурмовавшего Капитолий «шамана» приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в костюме шамана 6 января этого года, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом прокуратура просила для Ченсли 51 месяц лишения свободы, называя его «публичным лицом капитолийского бунта». Защита ходатайствовала о наказании в виде уже проведенного времени под стражей и освобождении в зале суда.

Ране у Ченсли диагностировали многочисленные расстройства психики. Мужчина признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.

В начале года он штурмовал Капитолий в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами, в руках у мужчины было копье.

Протестное выступление сторонников Дональда Трампа прошло в Вашингтоне 6 января.

Мероприятие переросло в массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Как сообщалось ранее, среди участников штурма конгресса был осведомитель ФБР. Также американские СМИ писали о том, что мужчина встретился в день штурма возле Монумента Вашингтону с демонстрантами и проследовал с ними до Капитолия, наблюдая за происходящим. Позже, по данным журналистов, он передал всю полученную информацию куратору.

В октябре бывший американский лидер Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей. Она расследует обстоятельства штурма.