Путин заявил, что РФ и США остаются в рамках договоренностей на Аляске

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита в Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«В целом мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске», - сказал глава государства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты между администрациями Путина и Трампа идут постоянно. По его словам, заявления о том, что импульс саммита на Аляске исчерпан, в корне неверны.



Владимир Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. Он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите «Центральная Азия - Россия».