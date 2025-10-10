МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что РФ и США остаются в рамках договоренностей на Аляске

Глава государства с 8 октября находится с государственным визитом в Таджикистане.
Игнат Далакян 2025-10-10 15:34:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита в Анкоридже. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«В целом мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске», - сказал глава государства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты между администрациями Путина и Трампа идут постоянно. По его словам, заявления о том, что импульс саммита на Аляске исчерпан, в корне неверны.

Владимир Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. Он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите «Центральная Азия - Россия».

 

#Россия #в стране и мире #сша #таджикистан #аляска #Владимир Путин #встреча на аляске
