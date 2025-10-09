Ушаков: контакты между администрациями Путина и Трампа идут постоянно

Контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны, подчеркнул он.

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся», - сказал он в эфире «Первого канала».

Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, отметил помощник президента РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс по украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов РФ и США на Аляске, оказался исчерпан. По словам заместителя главы МИД, эффекта от встречи Путина и Трампа не осталось почти никакого.