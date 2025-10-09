МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: контакты между администрациями Путина и Трампа идут постоянно

Заявления, что импульс саммита на Аляске исчерпан, в корне неверны, подчеркнули в Кремле.
Игнат Далакян 2025-10-09 15:24:23
© Фото: Софья Сандурская, РИА Новости

Контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны, подчеркнул он.

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся», - сказал он в эфире «Первого канала».

Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, отметил помощник президента РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс по украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов РФ и США на Аляске, оказался исчерпан. По словам заместителя главы МИД, эффекта от встречи Путина и Трампа не осталось почти никакого.

#Россия #в стране и мире #сша #аляска #анкоридж #Юрий Ушаков #встреча на аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 