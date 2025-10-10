МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: для Нобелевского комитета политика оказалась важнее мира

Глава Белого дома остался без премии, на которую претендовал.
Константин Денисов 2025-10-10 15:31:44
Политика оказалась для Нобелевского комитета важнее, чем мир. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг в соцсети Х.

«Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», - написал Чанг.

Таким образом в США отреагировали на то, что Нобелевскую премию в области мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он достоин стать ее лауреатом и был среди номинантов.

Накануне стало известно о том, что Мачадо выбрали до того, как ХАМАС согласился на условия мирного соглашения с Израилем в рамках плана Трампа.

