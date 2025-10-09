МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лауреата Нобелевской премии в области мира выбрали до соглашения по Газе

Имя победителя объявят 10 октября.
Константин Денисов 2025-10-09 22:26:40
© Фото: Claudio Bresciani, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нобелевский комитет определился с лауреатом премии в области мира до подписания мирного соглашения по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает AFP.

«Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник», - говорится в публикации.

Имя лауреата объявят 10 октября. Сама награда будет вручена 11 декабря в Стокгольме.

Напомним, накануне стало известно о том, что  ХАМАС согласился на первую фазу мирного плана по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

Ранее сообщалось о том, что лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

